Barda çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren korumanın cezası belli oldu

Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir barda 27 Temmuz gecesi meydana gelen olayda; barda çıkan kavgada silahlı saldırıda Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt (28) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar hayatını kaybetti.