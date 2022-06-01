Barda çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren korumanın cezası belli oldu

Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir barda 27 Temmuz gecesi meydana gelen olayda; barda çıkan kavgada silahlı saldırıda Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt (28) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar hayatını kaybetti.
Silahlı saldırıyı düzenleyen barda görevli bodyguard Yaşar Mertoğlu (30), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşar Mertoğlu hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen devanın son duruşmasında Yaşar M., "Üzgünüm. Pişmanım. Beraatimi istiyorum" dedi.