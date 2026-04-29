Samsun’da başına demir plaka düşen işçi hayatını kaybetti: 3 kişi gözaltında!

Giriş Tarihi: 29.04.2026 18:25

Samsun'un İlkadım ilçesinde 50 yaşındaki Salih Koca’nın kafasına çalıştığı inşaatta demir plaka düştü. Koca hayatını kaybederken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kale Mahallesi'ndeki özel hastane inşaatında meydana geldi. Salih Koca, giriş kat asansör boşluğunda çalıştığı sırada, çatı katında bulunan demir plaka başına düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koca, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sevk edildiği hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, çatı katında izolasyon işi yapan S.Y. (46), R.Y. (37) ve S.Y.'yi (25), 'Taksirle öldürme' suçlamasıyla gözaltına aldı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
