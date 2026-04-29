Samsun’da başına demir plaka düşen işçi hayatını kaybetti: 3 kişi gözaltında!

Olay, Kale Mahallesi'ndeki özel hastane inşaatında meydana geldi. Salih Koca, giriş kat asansör boşluğunda çalıştığı sırada, çatı katında bulunan demir plaka başına düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koca, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sevk edildiği hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, çatı katında izolasyon işi yapan S.Y. (46), R.Y. (37) ve S.Y.'yi (25), 'Taksirle öldürme' suçlamasıyla gözaltına aldı.

