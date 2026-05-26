Samsun’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Samsun bayram namazı saati

İslam aleminin en önemli iki bayramından biri olan Kurban Bayramı, bu yıl mayıs ayının son günlerine denk geliyor. Yılın ikinci dini bayramını karşılamaya hazırlanan Samsun halkı için bayram namazı vakti, şehir merkezi ve bağlı tüm ilçelerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı resmi namaz vakitleri takvimine göre, 2026 yılı Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba sabahı Samsun'da bayram namazı saat 05.42'de kılınacak.
Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. günü idrak edilen Kurban Bayramı, 2026 yılında miladi takvime göre mayıs ayının son haftasına işaret etmektedir. Resmi makamlarca açıklanan takvime göre bayram süreci şu şekilde ilerleyecektir:
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Kamu çalışanları için arife günü öncesindeki pazartesi gününün de idari izin kapsamına alınmasıyla birlikte, toplam tatil süresi 9 gün olarak belirlenmiştir.
Yılda sadece iki kez kılınması sebebiyle yapılışı karıştırılabilen bayram namazı, iki rekattan oluşur ve cemaatle yüksek sesle tekbirler getirilerek eda edilir. Niyet edildikten sonra ilk rekatta Sübhaneke duası okunur, ardından imamla birlikte eller kulaklara götürülerek 3 defa "Zait Tekbir" alınır. Üçüncü tekbirin ardından eller bağlanır, imam Fatiha ve zammı sureyi okuyarak rüku ile secdeye gider. İkinci rekatta ise imam önce Fatiha ve sureyi okur, ardından rükuya gitmeden önce yine 3 kez zait tekbir alınır; dördüncü tekbirle birlikte doğrudan rükuya eğilinir.