Samsun’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Samsun bayram namazı saati

ADIM ADIM BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

Yılda sadece iki kez kılınması sebebiyle yapılışı karıştırılabilen bayram namazı, iki rekattan oluşur ve cemaatle yüksek sesle tekbirler getirilerek eda edilir. Niyet edildikten sonra ilk rekatta Sübhaneke duası okunur, ardından imamla birlikte eller kulaklara götürülerek 3 defa "Zait Tekbir" alınır. Üçüncü tekbirin ardından eller bağlanır, imam Fatiha ve zammı sureyi okuyarak rüku ile secdeye gider. İkinci rekatta ise imam önce Fatiha ve sureyi okur, ardından rükuya gitmeden önce yine 3 kez zait tekbir alınır; dördüncü tekbirle birlikte doğrudan rükuya eğilinir.

