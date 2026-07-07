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Giriş Tarihi: 7.07.2026 00:29

Samsun'da boya deposundaki yangın söndürüldü

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir boya deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangında depo zarar gördü.

İHA
Samsun’da boya deposundaki yangın söndürüldü
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Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Yıldıray Sokak üzerinde bulunan bir boya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Depodan yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüdü.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle boya deposu zarar gördü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SAMSUN

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Samsun'da boya deposundaki yangın söndürüldü
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