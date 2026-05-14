Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da çarpışan tırlardan 1'i devrildi: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 14.05.2026 22:12

Samsun’da çarpışan tırlardan 1'i devrildi: 2 yaralı

Samsun’un Kavak ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan iki tır çarpıştı. Tırlardan birisinin yan yattığı kazada 2 sürücü yaralandı.

DHA
Samsun’da çarpışan tırlardan 1’i devrildi: 2 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara yolu Kavak ilçesi Çakallı mevkisi 30'uncu kilometrede meydana geldi.

Kavak'tan Samsun yönüne giden Yunus Emre Kaval (34) yönetimindeki 58 AHM 899 plakalı TIR, orta şeritte seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ şeritte ilerleyen Halis Işık (50) idaresindeki 55 AJG 273 plakalı TIR'a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücülerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#SAMSUN #ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun’da çarpışan tırlardan 1'i devrildi: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA