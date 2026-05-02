Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandı!
Giriş Tarihi: 2.05.2026 16:10

Erzincan Açık Cezaevi’nden izinli çıkıp geri dönmeyen ve hakkında 15 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.S., Tekkeköy’de yakalandı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre, Erzincan Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıkan ve süresi dolmasına rağmen teslim olmayan T.S.'nin Tekkeköy'de bulunduğuna dair ihbar üzerine ekipler gece harekete geçti. 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda yapılan çalışmalar sırasında şüpheli, ekipleri görerek yanlarına geldi ve kimliğini ibraz etti.

15 YIL HAPİS CEZASI

Şahsın yapılan kontrollerinde, İstanbul Anadolu 1. İnfaz Hakimliği'nin kararıyla çeşitli suçlardan toplam 15 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan T.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan T.S. cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
