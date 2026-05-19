Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da dev operasyon: 2 suç makinesi yakalandı!
Giriş Tarihi: 19.05.2026 15:04

Samsun'da dev operasyon: 2 suç makinesi yakalandı!

Samsun'un Canik ilçesinde narkotik polisinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda adeta suç makineleri yakalandı. "Kasten öldürme" suçundan 30 yıl hapis cezası bulunan B.K. ile "hırsızlık" suçundan 41 yıl kesinleşmiş cezası olan Ş.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiler.

İHA Yaşam
Samsun’da dev operasyon: 2 suç makinesi yakalandı!
  • ABONE OL

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Canik ilçesinde operasyon düzenlendi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda "kasten öldürme" suçundan hakkında 30 yıl 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. (30) ile "kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında toplam 41 yıl 6 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da dev operasyon: 2 suç makinesi yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA