Samsun’da dev operasyon: 2 suç makinesi yakalandı!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Canik ilçesinde operasyon düzenlendi.
2 KİŞİ YAKALANDI
Yapılan çalışmalarda "kasten öldürme" suçundan hakkında 30 yıl 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. (30) ile "kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında toplam 41 yıl 6 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.