Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da dolandırıcı çetesi yakalandı: 'Arsa' oyununda 13 milyon liralık vurgun!
Giriş Tarihi: 19.11.2025 11:54

Samsun'da dolandırıcı çetesi yakalandı: 'Arsa' oyununda 13 milyon liralık vurgun!

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, kooperatif üzerinden arsa satışı vaadiyle yaklaşık 13 milyon 393 bin TL dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

İHA Yaşam
Samsun’da dolandırıcı çetesi yakalandı: ’Arsa’ oyununda 13 milyon liralık vurgun!

Edinilen bilgilere göre, 2 mağdurun 2025 yılının Mayıs–Ekim ayları arasında kendilerine emlakçı olduğunu söyleyen V.P. aracılığıyla şüphelilerin banka hesaplarına yüksek meblağlarda para gönderdikleri tespit edildi. Mağdurlara verilen kooperatif evraklarının incelenmesinde de belgelerin sahte olduğu değerlendirildi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda V.P. (27), M.E. (24), M.K.M. (26), A.A.Ö. (21) ve E.P. (31) Samsun'da yakalandı. Şüphelilerden E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da dolandırıcı çetesi yakalandı: 'Arsa' oyununda 13 milyon liralık vurgun!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz