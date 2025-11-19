Samsun’da dolandırıcı çetesi yakalandı: ’Arsa’ oyununda 13 milyon liralık vurgun!

Edinilen bilgilere göre, 2 mağdurun 2025 yılının Mayıs–Ekim ayları arasında kendilerine emlakçı olduğunu söyleyen V.P. aracılığıyla şüphelilerin banka hesaplarına yüksek meblağlarda para gönderdikleri tespit edildi. Mağdurlara verilen kooperatif evraklarının incelenmesinde de belgelerin sahte olduğu değerlendirildi.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda V.P. (27), M.E. (24), M.K.M. (26), A.A.Ö. (21) ve E.P. (31) Samsun'da yakalandı. Şüphelilerden E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.