Samsun’da eşine şiddet uygularken araya giren bacanağına tabak atıp yaralayan şahıs tutuklandı!

Olay, Canik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.C. (30) eşine şiddet uyguladığı sırada araya giren bacanağına kırık tabak fırlatarak yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.C., Canik Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren İ.C., tutuklanarak Samsun
T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Ümmügülsüm Yiğit - Editör