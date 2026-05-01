Samsun'da esnaftan hırsıza çağrı: "Şikayetçi olmayacağım" O anlar kamerada...

"ÇALDIKLARINI GETİRİRSE ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM"

Ferit Katar, çalınan malzemelerin kartonlar, raf demirleri, sepetler ve çocuğuna ait scooter olduğunu belirterek, "Akşam dükkanımı kapattıktan sonra buraya gelen kişi yan taraftaki malzemeleri almış. Kartonlar, raf demirleri, sepetler ve çocuğumun scooterını götürmüş. Bu kişi iki gün içinde eşyaları getirirse şikayetçi olmayacağım. Getirmezse elimde kamera görüntüleri var, gidip şikayetçi olacağım" dedi.

