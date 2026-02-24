Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da feci kaza: Kamyonet beton köprü ayağı yüklü TIR'a çarptı! 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'un Terme ilçesinde kamyonet, beton köprü ayağı yüklü TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi Samsun-Ordu kara yolunun 61'inci kilometresi Gündoğdu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Yar (43) idaresindeki kamyonet, önünde seyir halinde olan Sedat Terzibaşı yönetimindeki beton köprü ayağı yüklü TIR'ın dorsesindeki köprü ayağına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle köprü ayağına takılan kamyonet, çekici ile birlikte bir süre sürüklendikten sonra durabildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyonet sürücüsü İbrahim Yar olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Murat Koç (40) ise yaralanarak ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

