Samsun’da feci kaza: Kamyonet beton köprü ayağı yüklü TIR’a çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Terme ilçesi Samsun-Ordu kara yolunun 61'inci kilometresi Gündoğdu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Yar (43) idaresindeki kamyonet, önünde seyir halinde olan Sedat Terzibaşı yönetimindeki beton köprü ayağı yüklü TIR'ın dorsesindeki köprü ayağına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle köprü ayağına takılan kamyonet, çekici ile birlikte bir süre sürüklendikten sonra durabildi.