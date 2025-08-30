Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 30.8.2025 23:16

Samsun’da otomobil ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İHA
Samsun’da feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Samsun-Ankara karayolunun 10. kilometresi Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. idaresindeki 57 AR 080 plakalı otomobil ile Efe Can Eşici'nin (20) kullandığı 55 ASV 572 plakalı motorlu bisiklet çarpıştı. Kazada motorlu bisiklet sürücüsü Efe Can Eşici ile yanında bulunan Gizem Yeniay (27) yaralandı.

YARALI KADIN TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Gizem Yeniay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

