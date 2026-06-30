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Giriş Tarihi: 30.06.2026 12:45

Samsun'da feci kaza: Otomobil TIR'a ok gibi saplandı! Karı-koca kurtarılamadı...

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Bulut (55) ile eşi Gönül Bulut (53), hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Samsun’da feci kaza: Otomobil TIR’a ok gibi saplandı! Karı-koca kurtarılamadı...
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Kaza, saat 10.40 sıralarında Samsun-Sinop yolu Bafra ilçesi Yakıntaş Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Bulut (55) yönetimindeki 55 AHA 976 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Hüseyin Bulut'un eşi Gönül Bulut'un (53) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Bulut ise sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Bulut da doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Samsun'da feci kaza: Otomobil TIR'a ok gibi saplandı! Karı-koca kurtarılamadı...
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