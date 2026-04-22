Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da film gibi baskın! Milyonluk vurgun işte böyle zulalanmış
Giriş Tarihi: 22.04.2026 13:32

Samsun'da film gibi baskın! Milyonluk vurgun işte böyle zulalanmış

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerinde özel düzenekle zulalanmış milyonlarca kaçak ürün ele geçirildi. Gizli bölmede 1 milyon adet makaron ve profesyonel sarma makineleri bulundu. Kaçak ürünler ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Samsun’da film gibi baskın! Milyonluk vurgun işte böyle zulalanmış
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ürünlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çarşamba ilçesinde bir ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda iş yerinde kurulan gizli düzenek dikkat çekti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin detaylı incelemesinde, iş yerinin arka bölümündeki mutfakta dolabına özel olarak yaptırılmış gizli bölmede zulalanmış 1 milyon adet kaçak makaron, 16 bin 240 adet doldurulmuş makaron sigara, 29 paket gümrük kaçağı sigara, 22,5 kilogram kaçak tütün ile 2 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Samsun'da film gibi baskın! Milyonluk vurgun işte böyle zulalanmış
