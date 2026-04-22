Samsun’da film gibi baskın! Milyonluk vurgun işte böyle zulalanmış

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ürünlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çarşamba ilçesinde bir ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda iş yerinde kurulan gizli düzenek dikkat çekti.