Giriş Tarihi: 14.05.2026 16:51

Samsun'da firari operasyonu: Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi kıskıvrak yakalandı!

Samsun’da aranan şahıslara yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firariyi yakaladı. İlkadım ve Atakum ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarda; dolandırıcılık, yağma ve firar gibi suçlardan toplam 28 yıl hapis cezası olan şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilen 2 hükümlü, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, İlkadım ilçesinde "Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme, dolandırıcılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D. yakalandı.

2 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Atakum ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda ise "Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. gözaltına alındı. Yakalanan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

