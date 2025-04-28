Samsun’da heyelan faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da bir akaryakıt istasyonuna heyelan sonucu düşen taş ve toprak yığını anne-baba ve 2 çocuktan oluşan 4 kişilik ailenin aracını yuttu. Anne yaralanırken baba ve 2 çocukları hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Canik ilçesinde meydana geldi. Heyelan sonrası dağdan kopan kaya ve toprak yığını akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünün üstüne düştü. Kaya ve toprak yığını o sırada orada bulunan bir otomobilin üzerine yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler anne Ç.K.'yı yaralı kurtarırken eşiyle birlikte araçlarını yıkayan A.K.'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil içinde mahsur kalan ailenin 2 çocuğunun da saatler sonra cansız bedenlerine ulaşıldı.