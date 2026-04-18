Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da iki grup birbirine girdi: 3 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 18.04.2026 13:22

Samsun'da iki grup birbirine girdi: 3 kişi yaralandı!

Samsun’un Bafra ilçesinde iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan bıçaklı arbede anında 3 kişi yaralandı.

Samsun’da iki grup birbirine girdi: 3 kişi yaralandı!
Olay, dün akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada U.C. (27) ve F.A. (26) sırtlarından bıçakla Y.A. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, A.K. (17) ve A.Ç.Ü. (20) olduğunu belirlediği şüphelilerin yakalanmaları için çalışma başlattı.

Samsun'da iki grup birbirine girdi: 3 kişi yaralandı!
