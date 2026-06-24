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Giriş Tarihi: 24.06.2026 14:58

Samsun'da iki gündür aranıyordu: Baraj gölündeki aracında ölü bulundu!

Samsun'un Bafra ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan kadın, baraj gölünde ulaşılan aracında ölü bulundu.

AA Yaşam
Samsun’da iki gündür aranıyordu: Baraj gölündeki aracında ölü bulundu!
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Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinden 22 Haziran'da ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Bafra Tapu Müdürlüğünde görevli harita mühendisi Esma Türkel'in (40) bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

CANSIZ BEDENİ BARAJDA BULUNDU

Çalışmalar kapsamında Boğazkaya Mahallesi'ndeki Derbent Barajı bölgesinde su içinde bir araç tespit edildi. Aracın Türkel'e ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine bölgeye jandarma asayiş ve suç araştırma timleri ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri sevk edildi. SAK ekibinin baraj gölünde yaptığı çalışmada ulaşılan SUV tipi aracın sürücü koltuğunda Esma Türkel'in cansız bedeni bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkel'in cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç da vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#SAMSUN #BAFRA

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Samsun'da iki gündür aranıyordu: Baraj gölündeki aracında ölü bulundu!
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