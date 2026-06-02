Samsun’da inşaatlardan 145 bin liralık kablo hırsızlığına gözaltı

Giriş Tarihi: 2.06.2026 11:32

Samsun’un Canik ilçesinde inşaatları adeta soyup soğana çeviren kablo hırsızı, polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. İki farklı inşaattan toplamda 145 bin lira değerinde malzeme çaldığı tespit edilen 38 yaşındaki Ş.İ. hırsızlık büro ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 ve 16 Nisan tarihlerinde Canik ilçesindeki 2 farklı inşattan toplam 145 bin liralık kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı sonrası çalışma yürüttü.

Çalışmada, şüphelinin Ş.İ. (38) olduğu belirlendi. Soruşturma devamında şüpheli, dün gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

