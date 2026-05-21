Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da ırmakta cesedi bulunmuştu: Yaşlı kadın çalıya takılıp düşmüş!
Giriş Tarihi: 21.05.2026 14:41

Samsun'un Canik ilçesi Mert Irmağı’nda cansız bedeni bulunan Türkan Yener'in (85) ölümünde şüpheli bir durum olmadığı, ayağının çalıya takılıp düştüğü üzerinde durulduğu bildirildi.

DHA Yaşam
Canik ilçesi Kaleboğazı Mahallesi'nde 17 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında ailesi jandarmayı arayıp Türkan Yener'in kaybolduğunu bildirdi. Bunun üzerine Jandarma, AFAD ve NEZİR ekipleri, Yener'in bulunması için çalışma başlattı.

4 SAATLİK ARAMANIN ARDINDAN CESEDİ BULUNDU

Aramalar sürerken, dün saat 10.00 sıralarında Mert Irmağı'nda bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendirip, bölgeye giden ekipler, 4 saatlik çalışmayla cesedi çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Türken Yener'e ait olduğu tespit edildi. Yener'in cansız bedeni, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

ÇALIYA TAKILIP DÜŞMÜŞ

Jandarma yaptığı incelemelerde, Yener'in ölümüne dair şüpheli bir durum olmadığı, ayağının çalılıklara takılıp ırmağa düştüğü üzerinde durulduğu bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
