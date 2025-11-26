Samsun’da kahverengi kokarcaya karşı ilaçlama sürüyor

Program kapsamında vatandaşlara, teknik personel tarafından ilaç hazırlama ve doğru ilaçlama yöntemleri hakkında bilgilendirme de yapıldı.

GÜNDEMİMİZDEN DÜŞMEYECEK

Gazetecilere bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ilaçlamanın etkisiyle zararlı popülasyonunun baskılandığını belirterek, "En kısa zamanda kahverengi kokarca zararlısını gündemimizden düşüreceğiz." dedi.

ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ise kahverengi kokarca ile mücadelenin ilçe ekonomisi açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getirerek, "Geçen seneye kıyasla zararlı yoğunluğunun azaldığını gözlemledik. Bu durum, yürütülen mücadelenin doğru olduğunu gösteriyor. Ancak aynı kararlılıkla devam etmemiz şart." diye konuştu.

MAHALLE SAKİNLERİ UYGULAMADAN MEMNUN

Çalışmalara, Terme Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Barış Padem, AK Parti İlçe Başkanı İsa Baş, Gölyazı Mahalle Muhtarı Ahmet Gelen ile mahalle sakinleri de katıldı.