Samsun’da kan donduran manzara! 9 köpek ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Giriş Tarihi: 25.11.2025 00:19

Samsun'un İlkadım ilçesinde çöp kutusunda 9 köpek ölü bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bölgeye gelirken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, saat 19.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Kadamut Mahallesi'nde çöp kutusunda ölü köpeklerin olduğuna ilişkin ihbarın yapıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarın bir vatandaş tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda 9 köpeğin ölü olarak çöp kutusu içerisinde bulunduğu bildirilmiş olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gitti.

Bölgeye şerit çekerek önlem alan İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

