Samsun’da kapıyı açan çocuk bıçaklı saldırıya uğradı!

Giriş Tarihi: 9.9.2025 22:00

Samsun'un Bafra ilçesinde evde bulunan 14 yaşındaki çocuk, zil çalınca kapıyı açtı. Bu sırada kapıda bulunan, başka bir çocuğun bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay, Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan E.Ş. (14), evin zili çalınca kapıyı açtı. Bu sırada kapıda bulunan E.D. (14), E.Ş.'nin baldırına bıçakla saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralanan E.Ş., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

