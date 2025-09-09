Samsun’da kapıyı açan çocuk bıçaklı saldırıya uğradı!

Olay, Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan E.Ş. (14), evin zili çalınca kapıyı açtı. Bu sırada kapıda bulunan E.D. (14), E.Ş.'nin baldırına bıçakla saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.