Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da kaybolan yaşlı kadından acı haber: Günlerdir aranıyordu...
Giriş Tarihi: 20.05.2026 14:43

Samsun'un Canik ilçesinde 17 Mayıs'tan bu yana kayıp 85 yaşındaki Türkan Yener'den acı haber geldi. Günlerdir süren yoğun arama kurtarma çalışmalarının dördüncü gününde yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

DHA
Canik ilçesi Kaleboğazı Mahallesi'nde 17 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Türkan Yener'in kaybolduğu bilgisi, ailesi tarafından jandarmaya bildirildi. Jandarma, AFAD ve NEZİR ekipleri, Yener'in bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, bugün saat 10.00 sıralarında bir kişinin Mert Irmağı içerisinde hareketsiz yattığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendirip, bölgeye giden ekipler, 4 saatlik çalışmayla Yener'in cansız bedenine ulaştı. İnceleme sonrası Yener'in cansız bedeni, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Yeter'in kesin ölümü nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
