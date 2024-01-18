Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da Kemal Çakır 5 metreden düşüp hayatını kaybetmişti! Abisi adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 18.1.2024 13:38

Samsun'da Kemal Çakır 5 metreden düşüp hayatını kaybetmişti! Abisi adliyeye sevk edildi

Samsun'da, içkili olarak çıktığı çatıda, antene zarar vermeye çalışan Kemal Çakır (42), kendisine engel olmak isteyen ağabeyi Ahmet Çakır (56) ile yaşadığı arbedede, 5 metre yükseklikten alt kattaki balkona düşüp öldü. Gözaltına alınan Ahmet Çakır, adliyeye sevk edildi.

DHA
Samsun’da Kemal Çakır 5 metreden düşüp hayatını kaybetmişti! Abisi adliyeye sevk edildi

İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde, dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, içkili olan Kemal Çakır, oturdukları apartmanın çatısına çıkıp, kavgalı olduğu ağabeyi Ahmet Çakır'a ait antene zarar vermek istedi. Durumu fark eden Ahmet Çakır da çatıya çıkıp kardeşine engel olmaya çalıştı.

Çıkan arbedede, yaklaşık 5 metre yükseklikten alt kattaki balkona düşen Kemal Çakır, başını yere çarpıp ağır yaralandı. İhbarla adrese sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Çakır, kurtarılamadı. Dün, 'Kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan Ahmet Çakır, bugün emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kayseri’de korkutan deprem! AFAD açıklama yaptı
Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu: Astronot değil turist olacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Büyükçekmece Belediyesi’ne 'rüşvet' operasyonu! 20 şüpheli gözaltında
Başkan Erdoğan: THY'nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar
Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristin kuzeni CHP'nin kampanya kadrosunda yer aldı
Son dakika: Uzay yolculuğu 1 gün ertelendi! Bakan Kacır: Heyecanla bekleyeceğiz
SON DAKİKA: ABD'den F-16 açıklaması! "Türkiye'ye satışını destekliyoruz"
Büyükerşen ve ‘CHP’nin hastalıkları’...
Öz annesiyle cennette buluşacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da Kemal Çakır 5 metreden düşüp hayatını kaybetmişti! Abisi adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA