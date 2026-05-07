Samsun’da kereste yüklü kamyonet dere yatağına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Murat Bayraktar'ın (46) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Aykut K. ile araçta bulunan Ali Ş. (59), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Murat Bayraktar'ın cenazesi Terme Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör