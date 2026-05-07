Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da kereste yüklü kamyonet dere yatağına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı!
Giriş Tarihi: 7.05.2026 18:57

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen olayda, kontrolden çıkan kereste yüklü kamyonet 200 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Yüksek Yayla Mahallesi Yumru Taş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut K. (33) yönetimindeki kereste yüklü kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak fındık bahçesine girdi. Yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonet, dere yatağında durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Murat Bayraktar'ın (46) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Aykut K. ile araçta bulunan Ali Ş. (59), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Murat Bayraktar'ın cenazesi Terme Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Serhat Kandiloğlu - Editör
