Samsun’da kırmızı ışıkta beklerken kabusu yaşadılar! Feci kazada yaralılar var

Kaza, Vezirköprü ilçesi İstanbul Caddesi Vabartum Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 NH 520 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 06 ABR 610 plakalı otomobile arkadan çarptı.
ÇARPMANIN ŞİDDETİ SAVURDU, 4 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Çarpmanın etkisiyle 06 ABR 610 plakalı araçta bulunan Songül A., Zeynep A., Müberra A. ve Selma A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile trafik polisleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.