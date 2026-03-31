Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da kız çocuğu attığı mesajla kurtarıldı: 4 gözaltı!
Giriş Tarihi: 31.03.2026 17:48

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki genç kız uyuşturucu içilen ortamda alıkonulduğunu ileri sürerek attığı mesaj sonrası ekipler harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenlenirken, 4 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi 5082 Sokak üzerindeki bir bekar evinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki B.B. adlı kız çocuğu uyuşturucu içilen ortamda alıkonulduğunu ve evden çıkmasına izin verilmediğini ileri sürerek bir yakınına cep telefonuyla mesaj atıp yardım istedi.

Olay polise haber verildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından eve yapılan baskında B.B. adlı kız çocuğu kurtarılırken, evde N.T. (17) adlı bir kız çocuğunun daha bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde evde bulunan şahısların uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Operasyonda uyuşturucu içme aparatları ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili yardım isteyen kızın ablası E.G. (20) ile N.B. (19), C.K. (23) ve C.Ö.Ç. (27) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz