Samsun’da kız çocuğu attığı mesajla kurtarıldı: 4 gözaltı!

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından eve yapılan baskında B.B. adlı kız çocuğu kurtarılırken, evde N.T. (17) adlı bir kız çocuğunun daha bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde evde bulunan şahısların uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Operasyonda uyuşturucu içme aparatları ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili yardım isteyen kızın ablası E.G. (20) ile N.B. (19), C.K. (23) ve C.Ö.Ç. (27) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.