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Giriş Tarihi: 1.1.2025 09:13

Samsun'da korkunç olay! Oğlu tarafından ipte asılı halde bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde A.B.'yi (58), iş yerinin merdivenlerinde oğlu tarafından ipte asılı bulundu. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ipten alınan A.B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA
Samsun’da korkunç olay! Oğlu tarafından ipte asılı halde bulundu

Olay, Fatih Mahallesi Sebze Halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına telefonla ulaşamayan Y. B., 23.30 sıralarında sebze halindeki iş yerine gitti. Y.B., kabzımallık yapan babası A.B.'yi (58) iş yerinin merdivenlerinde asılı halde buldu. Y.B., amcası ve 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ipten alınan A.B., Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen A.B. kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da korkunç olay! Oğlu tarafından ipte asılı halde bulundu
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