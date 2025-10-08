Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da korkutan yangın: 9 katlı binanın çatısını alevler sardı!
Giriş Tarihi: 8.10.2025 20:31

Samsun’un İlkadım ilçesinde 9 katlı bir apartmanın çatı katında yangın meydana geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Hançerli Mahallesi Hacıosman Sokak üzerindeki 9 katlı bir binanın çatısında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın çatı katında çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

EKİPLER ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI

Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

YANGIN MADDİ HASARLA ATLATILDI

Binada bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

