Samsun’da korkutan yangın: 9 katlı binanın çatısını alevler sardı!

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Hançerli Mahallesi Hacıosman Sokak üzerindeki 9 katlı bir binanın çatısında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın çatı katında çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.