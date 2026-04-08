Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da korsan taksi krizi: 100 bin TL ceza sonrası şok savunma! Suçu yolculara attı...
Giriş Tarihi: 8.04.2026 17:09 Son Güncelleme: 8.04.2026 17:10

Samsun'da korsan taksi krizi: 100 bin TL ceza sonrası şok savunma! Suçu yolculara attı...

Atakum’da korsan taksi denetimi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen kadın sürücünün savunması pes dedirtti. “Şikayetçi olacağım!” diyen sürücüye cezai işlem uygulanırken, aracı trafikten men edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede korsan taksi taşımacılığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Korsan taksi uygulaması üzerinden çağrılan araç, polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Ekipler, Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde güvenlik önlemi alarak otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde araçtaki yolcular korsan taşımacılık hizmeti aldığını itiraf etti.

SÜRÜCÜDEN İLGİNÇ SAVUNMA: "ONLAR ÇAĞIRDI!"

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 100 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Korsan taşımacılıkta kullanılan otomobil ise 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Kadın sürücü, kendisinin suçsuz olduğunu ve yolcuların çağırdığını belirterek, onlardan şikayetçi olacağını söyledi.

KORSAN TAKSİYE REKOR CEZA KESİLDİ: 100 BİN TL!

Korsan taşımacılığa karşı büyük mücadele verdiklerini belirten Samsun Taksiciler Derneği Başkanı Utku Karaduman, "Atakum ilçesinde korsan taşımacılığına karşı bir uygulama oldu. Türkiye genelinde Korsan taşımacılığa karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Şu anda cezalar çok ağır. 100 bin lira para cezası var, ehliyete el koyma ve 2 ay da aracın men cezası var. Biz taksiciler derneği olarak bu işin üzerinde durmaya devam edeceğiz."

Samsun'da korsan taksi krizi: 100 bin TL ceza sonrası şok savunma! Suçu yolculara attı...
