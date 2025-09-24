Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Giriş Tarihi: 24.9.2025 14:43

Samsun'un Atakum ilçesinde iki masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, iki masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Atakum ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda iş yeri sahipleri K.İ. (26) ve İ.B. (41) ile iş yerlerinde çalışan S.M. (28), H.G. (30), Ç.L.B. (30) ve A.Ç. (30) yakalandı.

Adreslerde arama yapan ekipler, şüphelilere ait dijital materyallere el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

