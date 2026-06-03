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Giriş Tarihi: 3.06.2026 15:06

Samsun'da mezarda eşini darbetmişti: O koca tutuklandı!

Samsun’da boşanma aşamasında olduğu eşinin yolunu mezarlıkta keserek onu darbettiği iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
Samsun’da mezarda eşini darbetmişti: O koca tutuklandı!
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Olay, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde bulunan Unkapanı Mezarlığı içinden geçen yolda meydana geldi. İddiaya göre E.Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi H.Ş.'yi mezarlık içerisinde bekledi.

MEZARLIKTA EŞİNİ DARP ETMİŞTİ

H.Ş.'nin evine gitmek üzere mezarlık içindeki yoldan geçtiği sırada yolunu kesen E.Ş., eşini darbetti. İhbar üzerine harekete geçen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren E.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN

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Samsun'da mezarda eşini darbetmişti: O koca tutuklandı!
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