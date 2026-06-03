Samsun’da mezarda eşini darbetmişti: O koca tutuklandı!

MEZARLIKTA EŞİNİ DARP ETMİŞTİ

H.Ş.'nin evine gitmek üzere mezarlık içindeki yoldan geçtiği sırada yolunu kesen E.Ş., eşini darbetti. İhbar üzerine harekete geçen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren E.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör