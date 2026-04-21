Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da muz deposunda yangın!
Giriş Tarihi: 21.04.2026 20:51

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, bir muz deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu tamamen sararken, ortaya çıkan manzara yangının boyutunu gözler önüne serdi.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Yangın, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Taybelen Caddesi üzerinde bulunan bir muz deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen alevler depoyu tamamen sararak yapıyı alev topuna çevirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü sırada yangın, dron ile havadan görüntülenirken, ortaya çıkan manzara yangının boyutunu gözler önüne serdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.





Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA