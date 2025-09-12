Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da nehre düşen otomobildeki kadın ve çocuğu öldü
Giriş Tarihi: 12.9.2025 20:12

Samsun'da nehre düşen otomobildeki kadın ve çocuğu öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde nehre düşen otomobildeki anne ile çocuğu yaşamını yitirdi.

AA
Samsun’da nehre düşen otomobildeki kadın ve çocuğu öldü

Alınan bilgiye göre, Serdar Kıyak (32) yönetimindeki 55 AAL 625 plakalı otomobil, Asar Mahallesi'nde Kızılırmak'a düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.

İtfaiye ekipleri de aracın içindeki sürücünün eşi Gülşah (34) ve oğlu Poyraz Kıyak'ı (1) çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen anne ve çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Serdar Kıyak da tedbir amacıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

