Samsun’da okul önünde 2 kişiyi yaralamıştı: O şahıs tutuklandı!

Olay, dün saat 09.50'de İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Kaptanağa Sokak'ta bulunan Tülay Başaran Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engelsiz Yaşam Derneği'nde birlikte çalıştıkları öğrenilen taraflar arasında, dergi basımı, yayını ve dağıtımıyla ilgili alacak-verecek meselesinden tartışma çıktı. Dernekte başlayan tartışma sokakta devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine U.K. (31), tabancayla T.D. (36) ve A.Ş.'ye (25) ateş açtı. Açılan ateş sonucu T.D. sağ diz altından, A.Ş. ise sağ ayak bileği ve sol ayak altından yaralandı. T.D., Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne, A.Ş. ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan U.K,. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların, olayı D.E.'nin (49) azmettirdiğini iddia etmesi üzerine Cinayet Bürosu ekipleri söz konusu şahsı da gözaltına aldı. D.E., hakkındaki suçlamaları kabul etmezken kavgayı ayırdığını söyledi. Polisteki sorguları tamamlanan U.K. ve D.E. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren D.E. serbest bırakılırken, U.K. ise tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

