Samsun’da önce keşif yaptı sonra sırayla evlere girdi: Şehir dışından gelen hırsız güvenlik kameralarından kaçamadı!

OPERASYONLA YAKALANDI

Şüphelinin ayrıca 15 Eylül ile 30 Eylül'de 2 farklı eve girmeye çalıştığı, bir ev sahibinin fark etmesi ile kaçtığı belirlendi. Şüpheli, kaldığı adrese yapılan operasyonla yakalanırken; bir eve girmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edilirken; çalıntı olduğu değerlendirilen 3 televizyon, elektrik süpürgesi, cep telefonu, altın kolye, bileklik ve muhtelif ev eşyaları için ayrı çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.