Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı
Giriş Tarihi: 29.06.2026 19:16

Samsun’da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesinde otomobil ile özel halk otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İHA
Samsun’da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Fuar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Doğanay idaresindeki 55 ASC 116 plakalı otomobil, Adnan Düzgün yönetimindeki 55 ATT 112 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi Çarşamba Özel Halk Otobüsü ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ekrem Doğanay ile her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#SAMSUN #İLKADIM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun’da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA