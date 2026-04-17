Samsun'da pes dedirten olay! Fabrika müdürünün evinden cephanelik çıktı: Ruhsatsız tüfek, tabanca, mermi ne ararsan var…
Giriş Tarihi: 17.04.2026 15:00

Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen olay şaşkınlık yarattı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda fabrikada müdür olduğu öğrenilen 48 yaşındaki şahsın evinden çıkanlar pes dedirtti. İşte cephanelik gibi evden çıkanlar…

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, B.D.'ye (48) ait adrese operasyon düzenlendi.

EV DEĞİL MÜHİMMAT FABRİKASI

Bir fabrikada müdür olduğu öğrenilen ve 4 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin adresinde yapılan aramalarda adeta cephaneliği andıran malzemeler ele geçirildi.

O EVDEN ÇIKANLAR DUDAK UÇUKLATTI

Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 6 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet tüfek şarjörü, 1 adet airsoft tabanca, bin 40 adet 9 mm çapında mermi, 50 adet 22L tüfek fişeği, 2 adet 7.62 tüfek mermisi, 1 adet 5.56 tüfek mermisi, 1 adet muşta, 4 adet kama bıçak ile 8 adet kaçak alkol ele geçirildi.



Gözaltına alınan B.D.,, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

