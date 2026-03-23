Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 52 bin 206 adet sentetik uyuşturucu hap ile 0,40 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da polis düğmeye bastı! Zehir deposu çökertildi