Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da polis düğmeye bastı! Zehir deposu çökertildi
Giriş Tarihi: 23.03.2026 16:33

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda rekor miktarda sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı. İşte, narkotikten nokta operasyonun detayları...

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 52 bin 206 adet sentetik uyuşturucu hap ile 0,40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

