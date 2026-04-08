Giriş Tarihi: 8.04.2026 17:08 Son Güncelleme: 8.04.2026 17:12

Samsun’da şakalaşırken çalışanını bıçakladı: O görüntüler gerçeği ortaya çıkardı! Suçu başkası üstlendi ama...

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir giyim mağazasında “şakalaşma” iddiasıyla başlayan olay, ağır yaralanmayla sonuçlandı. Suçu başka bir çalışan üstlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkardığı gerçek ise soruşturmanın seyrini değiştirdi. İşrte, akılalmaz olayın detayları...

İHA
Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi E.Ş. (24), şakalaştığı sırada yanında çalışan Z.Y.'yi (22) karnından bıçakladı. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

SUÇU ÜSTLENDİ AMA GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Olayın ardından aynı iş yerinde çalışan İ.S.Ö. (22), mesai arkadaşı Z.Y.'yi şakalaşırken kendisinin bıçakladığını öne sürerek suçu üstlendi. Bunun üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.S.Ö., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

O GÖRÜNTÜLER OLAYIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ancak olayın seyri, polis ekiplerinin iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle değişti. Görüntülerde bıçaklama olayını gerçekleştiren kişinin iş yeri sahibi E.Ş. olduğu tespit edildi. Gerçeğin ortaya çıkması üzerine İ.S.Ö. adliyeden tekrar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, E.Ş. de yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki ifadesinde olayın şakalaşma sırasında meydana geldiğini öne süren E.Ş. ile suçu üstlendiği belirlenen İ.S.Ö., işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

