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Giriş Tarihi: 23.12.2022 19:48 Son Güncelleme: 23.12.2022 19:52

Samsun'da sandıkta bulunan cesedin kimliği belli oldu

Samsun'da vidalanmış sandıkta bulunan cesedin 17 gündür kayıp olan 2 çocuk babası perde dükkanı sahibine ait olduğu ortaya çıktı.

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’da sandıkta bulunan cesedin kimliği belli oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde perde dükkanı sahibi 2 çocuk babası Ümit Şahin (29) 17 gün önce kayboldu. Yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Bugün öğlen saatlerinde Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi Akşemsettin Cami karşısındaki boş alandan koku geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri kokunun kapağı vidalanmış olan ahşap sandıktan geldiğini fark etti. Açılan sandıkta kafasına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulundu. Polis parmak izi çalışması sonucu söz konusu cesedin 17 gündür kayıp olan perdeci Ümit Şahin'e ait olduğu tespit etti. Ümit Şahin'in ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Şahin'in cesedi ise içinde bulunduğu sandık ile birlikte kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Samsun'da sandıkta bulunan cesedin kimliği belli oldu
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