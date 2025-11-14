Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da şehit Emre Altıok'a son görev: Gözyaşları içinde uğurlandı
Giriş Tarihi: 14.11.2025 17:43

Azerbaycan dönüşü Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, memleketi Samsun’da gözyaşlarıyla karşılandı. Şehidin naaşı, Selyeri Mahallesi’ndeki baba ocağından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Emre Altıok için bugün ikindi namazının ardından Selyeri Mahallesi Mimar Sinan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ardından Altıok, Ovabaşı Mezarlığı'nda gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Samsun, kahraman evladını uğurlarken derin bir hüzün yaşandı.

Oğlunun tabutunun başında duran şehidin annesi, yaşadığı büyük acıya dayanamayarak fenalaştı. Altıok'un polis olan kardeşi ise esas duruşta tabutun başında bekleyerek ağabeyine son görevini yerine getirdi. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve farklı siyasi parti temsilcileri de törende hazır bulundu.

