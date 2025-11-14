Samsun’da şehit Emre Altıok’a son görev: Gözyaşları içinde uğurlandı

Şehit Emre Altıok için bugün ikindi namazının ardından Selyeri Mahallesi Mimar Sinan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ardından Altıok, Ovabaşı Mezarlığı'nda gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Samsun, kahraman evladını uğurlarken derin bir hüzün yaşandı.

Oğlunun tabutunun başında duran şehidin annesi, yaşadığı büyük acıya dayanamayarak fenalaştı. Altıok'un polis olan kardeşi ise esas duruşta tabutun başında bekleyerek ağabeyine son görevini yerine getirdi. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve farklı siyasi parti temsilcileri de törende hazır bulundu.