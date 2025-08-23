Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da seri operasyon… 171 binden fazla hap ele geçirdiler
Giriş Tarihi: 23.8.2025 12:27 Son Güncelleme: 23.8.2025 13:35

Samsun’da seri operasyon… 171 binden fazla hap ele geçirdiler

Samsun Emniyeti; uyuşturucu madde satıcılarına seri operasyonla darbe vurdu. Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 171 bin 824 uyuşturucu hap ele geçirdi. Beş uyuşturucu madde satıcısı yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Samsun’da seri operasyon… 171 binden fazla hap ele geçirdiler

Samsun Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 171 bin 824 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon, 30 yaşındaki B.T.'nin Samsun'un İlkadım İlçesi'nde yakalandıktan sonra el konulan dijital materyallerin incelenmesi sonucunda yapıldı.

Cep telefonunda; bir depoda uyuşturucu hap sayımı yapan kişilere ait görüntülere ulaşıldı. Görüntülerdeki Ş.D. (19), O.İ. (24) ve Y.E.Ö.'nün (19) açık kimlikleri tespit edildi. Deponun adresi de belirlendi ve operasyon yapıldı. 171 bin 824 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. B.T. (30), B.T. (28), Ş.D. (19), O.İ. (24) ve Y.E.Ö. (19) isimli beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun’da seri operasyon… 171 binden fazla hap ele geçirdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz