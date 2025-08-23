Samsun’da seri operasyon… 171 binden fazla hap ele geçirdiler

Samsun Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 171 bin 824 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon, 30 yaşındaki B.T.'nin Samsun'un İlkadım İlçesi'nde yakalandıktan sonra el konulan dijital materyallerin incelenmesi sonucunda yapıldı.

Cep telefonunda; bir depoda uyuşturucu hap sayımı yapan kişilere ait görüntülere ulaşıldı. Görüntülerdeki Ş.D. (19), O.İ. (24) ve Y.E.Ö.'nün (19) açık kimlikleri tespit edildi. Deponun adresi de belirlendi ve operasyon yapıldı. 171 bin 824 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. B.T. (30), B.T. (28), Ş.D. (19), O.İ. (24) ve Y.E.Ö. (19) isimli beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.