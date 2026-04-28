Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da sır ölüm: Kayıp kadının cansız bedeni su kuyusunda bulundu!
Giriş Tarihi: 28.04.2026 14:21 Son Güncelleme: 28.04.2026 14:24

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde esrarengiz bir ölüm olayı yaşandı. Akşam eve geldiğinde eşini bulamayan kocanın ihbarıyla başlayan arama çalışmaları, evin 50 metre yakınındaki su kuyusunda son buldu. 3 metrelik derinliğe sahip kuyuda cansız bedeni bulunan 60 yaşındaki Selma Aygün'ün ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA
Olay, 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi Galeriç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selma Aygün'ü (60) en son dün saat 16.00 sıralarında gören eşi, akşam eve döndüğünde eşini bulamayınca çevrede arama yaptı. Sonuç alamayan eş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında, komşuların da katılımıyla yapılan kontrollerde Selma Aygün, evine yaklaşık 50 metre mesafede bulunan ve yaklaşık 3 metre derinliğinde su dolu kuyuda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli bulunan ölümle ilgili olarak olay yerinde jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, Selma Aygün'ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
