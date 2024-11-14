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Giriş Tarihi: 14.11.2024 15:31

Samsun’da şok olay: ATM’de işlem yaparken tabancayla vuruldu!

Samsun’un Atakum İlçesinde Ali G. isimli kişi, ATM önünde işlem yaparken kimliği belirlenemeyen 3 kişi tarafından boynundan silahla vuruldu. Ağır yaralanan adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

DHA
Samsun’da şok olay: ATM’de işlem yaparken tabancayla vuruldu!

ATM önünde silahlı saldırı olayı Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Ali G., bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı sırada kimliği belirsiz 3 kişi tarafından boynundan tabancayla vuruldu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Ali G.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Samsun’da şok olay: ATM’de işlem yaparken tabancayla vuruldu!
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