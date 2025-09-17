Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: Hedefte baba-oğul ve yeğen vardı!
Giriş Tarihi: 17.9.2025 10:47 Son Güncelleme: 17.9.2025 11:21

Samsun'da gece 00.30 sıralarında sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı meydana geldi. Saldırının hedefi baba-oğul ve yeğeni yaralanarak hastanelik oldu.

Akılalmaz olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Cemal S.(68), oğlu Eyüp S.(38) ve kardeşinin oğlu Hamza S.(40) kanlar içinde kalarak yaralandı.

7 ADET KARTUŞ ELE GEÇİRİLDİ

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırgan olay yerinden bir araçla kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde 7 adet kartuş ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı | Video

