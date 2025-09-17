Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: Hedefte baba-oğul ve yeğen vardı!

7 ADET KARTUŞ ELE GEÇİRİLDİ

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırgan olay yerinden bir araçla kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde 7 adet kartuş ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

