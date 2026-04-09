Giriş Tarihi: 9.04.2026 22:48

Samsun'da şüpheli ölüm: Muhtar evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Samsun'un Terme ilçesinde bir muhtar, evinin yatak odasında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Olay, Terme ilçesi Fenk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süredir psikolojik bunalımda olduğu iddia edilen Bahçelievler Mahallesi Muhtarı E.A., yakınları tarafından evinin yatak odasında silahla vurulmuş halde bulundu.

Ailenin olayı 112'ye bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu E.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından muhtar E.A.'nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

