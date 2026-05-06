Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da teyzeden şok soygun: Yeğeninin altınlarını çaldı! 2 gün sonra araç alınca...
Giriş Tarihi: 6.05.2026 10:55

Samsun’un Canik ilçesinde bir kadın, yeğeninin evinden yaklaşık 750 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Şüpheli kadın çaldığı altınlarla kendisine araç alınca polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, S.F. (35), evinden ziynet eşyalarının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede yaklaşık 750 bin lira değerindeki altınların kaybolduğu belirlendi. Şikayet üzerine çalışma başlatan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin S.F.'nin teyzesi olan F.A. (45) olduğunu tespit etti.

ALTINLARLA OTOMOBİL ALMIŞ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüpheli teyzenin 9 Nisan'da yeğeninin evinden altınları çaldığını ve 13 Nisan'da altınların bir kısmını araç sahibine vererek eşiyle birlikte otomobil satın aldığını tespit etti. Hırsızlık ekipleri tarafından dün gözaltına alınan 3 çocuk annesi F.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

