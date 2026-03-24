Samsun’da tır devrildi: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 24.03.2026 21:56

Samsun'da kontrolden çıkan tır devrildi, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
Kaza İlkadım ilçesi Ankara Bulvarı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. 35 ZB 092 plakalı tırın sürücüsü Azeri Uyruklu Mahmud Hüseynli (32), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tırın devrilmesine neden oldu.

Tırın taşıdığı kablolar yola savruldu. Orta refüje çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

